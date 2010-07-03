Впервые опубликовано фото черной дыры и горизонта событий

Обсерватория Event Horizon Telescope впервые получила изображение так называемой тени черной дыры в центре галактики M87. Фото опубликовал ученый Хайно Фальке в своем микроблоге Twitter.

Фальке отметил, что его поразили размеры черной дыры в галактике M87, поскольку расчеты показывали иное.

"Когда я увидел эту фотографию, я воочию убедился в этом. Кольцо огня, которое можно увидеть на этом снимке, порождено огромной силой гравитации этого объекта", – отметил ученый.

Уникальность данной черной дыры заключается в отсутствии джетов – тонких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей. Подобных черных дыр в Млечном Пути несколько. Ученые при помощи Event Horizons Telescope пытаются "подобраться" к горизонту событий.

This is M87* and this the first image of a black hole! Mass is 6.5 Billion suns within size of a solar system. Precious because real. Waited 25 years for this. Dark shadow is where light disappears in #eventhorizon. We see something never seen before. #blackhole #JustWow #EHT pic.twitter.com/3nCosTzyER — Heino Falcke (@hfalcke) 10 апреля 2019 г.

Ученые рассчитывает, что это позволит им подобраться к горизонту событий черной дыр, располагающейся в центре Млечного Пути, и всесторонне ее изучить. В частности, они надеются сфотографировать ее тень. Теория относительности подразумевает, что ничто не может двигаться быстрее света и не может выбраться за пределы гравитационного поля черной дыры. Горизонтом событий называется граница, где световые лучи не смогли выйти наружу. Любое тело, оказавшись под влиянием горизонта событий, не сможет вернуться во внешнее пространство и будет действовать в пределах черной дыры.