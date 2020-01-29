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Наука

29 января, 18:55

Ученые объяснили причину необычного полярного сияния

наука

Фото: youtube.com/SciTech Daily

Ученые из Финляндии раскрыли причину необычного полярного сияния, напоминающего песчаные дюны. Выводы исследователей были опубликованы в журнале AGU Advances.

Явление, которое получило название авроральные дюны, впервые зафиксировали любители астрономии в 2018 году. Обычно сияние происходит на высоте от 80 до 120 километров.

Специалисты предположили, что различия в яркости внутри волн дюны могут вызывать потоки космических частиц либо атомы кислорода в атмосфере. Сами дюны, вероятнее всего, являются результатом уплотнения атомов кислорода.

Большое расстояние между гребнями дюн (около 45 километров) связано с наличием в мезосфере гравитационных волн. Они создают неоднородности в распределении атомов кислорода. Сталкиваясь с электронами из космоса, атомы начинают светиться.

Ученые подчеркивают, что дюны формируются в самой сложной для атмосферных наблюдений зоне. Они являются следствием уникальных процессов, связанных с активностью Солнца и движением ионов в атмосфере Земли.

Ранее международная группа исследователей проанализировала содержание йода в нижнем слое стратосферы Земли и пришла к выводу, что именно этот химический элемент не дает озоновому слою восстанавливаться с нужной скоростью.

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