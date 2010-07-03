Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания" из-за климата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Более 11 тысяч ученых со всего мира высказали предупреждение о "невыразимых страданиях", которые станут следствием изменения климата, если человечество не обратит должного внимания на проблему, сообщает "Газета.ру". По их мнению, политики не способны принять меры.

Специалисты назвали шесть ключевых проблем, которые надо решить, чтобы предотвратить самые катастрофические сценарии. Среди них замена ископаемого топлива, сокращение выбросов в атмосферу, таких как метан и сажа, потребление меньшего количества мяса.

Также они перечислили восстановление и защиту экосистемы, создание безуглеродной экономики и стабилизацию роста населения с помощью инвестирования в услуги по планированию семьи.

Больше половины опрошенных россиян (61%) считают, что экологическим проблемам в мире уделяют слишком мало внимания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Как выяснили социологи, каждый второй участник опроса оценил текущую экологическую ситуацию как плохую, чуть больше трети опрошенных посчитали ее удовлетворительной. Только 4% респондентов уверены, что с экологической обстановкой в мире сейчас все хорошо.

Ранее специалисты РАН выяснили, что большинство представителей поколения Z в России (к нему относятся юноши и девушки, родившиеся после 1995 года) сильнее всего опасаются экологических проблем. Вопросы коррупции, а также экономических трудностей волнуют молодых россиян намного меньше.

