Названа причина разрушения озонового слоя Земли

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Международная группа ученых проанализировала содержание йода в нижнем слое стратосферы Земли и пришла к выводу, что именно этот химический элемент не дает озоновому слою восстанавливаться с нужной скоростью, сообщает "Мир 24".

"Йод обладает в 600 раз большим потенциалом для разрушения озона в нижних слоях стратосферы, чем хлор", – отметили авторы исследования.

Уже много десятилетий в мире используют различные химические соединения для создания растворителей, аэрозолей и других нужных вещей. Но в середине восьмидесятых годов прошлого века стало известно, что антропогенное воздействие "проело" в озоновом слое Земли дыру.

По данным ученых, озоновый слой начал постепенно восстанавливаться в верхней стратосфере, но нижняя стратосфера продолжает разрушаться. Специалисты ранее не знали, в каких количествах йод мог "добраться" до нижней стратосферы.

Замеры, произведенные новым устройством, показали, что общая доля йода в стратосфере достигает 0,77 на триллион объема. Йод активно вступает в реакцию с частицами льда в верхней тропосфере, и это может оказаться достаточным для воздействия на стратосферный озон. Как отмечают специалисты, влияние йода в 4–5 раз выше, чем у всех короткоживущих соединений брома и хлора за последние 20 лет.

Концентрация озона в нижних слоях атмосферы достигает океана, вступает в реакцию с водой и может переносить растворенный в нем йод в атмосферу. Через потоки воздуха йод образует летучие соединения и достигает нижней стратосферы.

В ноябре Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) представили доклад, в котором говорится, что озоновый слой в стратосфере Земли, защищающий планету от ультрафиолетового излучения, восстанавливается.

Ученые заявили, что к такому результату привели шаги, предпринимаемые международным сообществом. В частности, речь идет о выполнении вступившего в силу в 1989 году Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.

Специалисты предполагают, что в Северном полушарии и средних широтах озон должен полностью восстановиться к 2030-м годам, в Южном полушарии – в 2050-е, а в полярных регионах – к 2060-м годам.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев предположил, что возможной причиной аномально теплой зимы в России стали американцы, которые, по его мнению, применили климатическое оружие.

Парламентарий считает, что такие действия могут повлечь за собой уничтожение жизни на планете и потерю озонового слоя. Кроме того, Журавлев подчеркнул, что в случае применения климатического оружия американцами Россия "пострадает больше всего". По мнению депутата, вопреки всем международным запретам США проводят испытания климатического оружия.