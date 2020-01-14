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Общество

17:11

Депутат Госдумы считает климатическое оружие США причиной теплой зимы в России

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в интервью радиостанции "Говорит Москва" предположил, что возможной причиной аномально теплой зимы в России стали американцы, которые, по его мнению, применили климатическое оружие.

Парламентарий считает, что такие действия могут повлечь за собой уничтожение жизни на планете и потерю озонового слоя. Кроме того, Журавлев подчеркнул, что в случае применения климатического оружия американцами Россия "пострадает больше всего".

По мнению депутата, вопреки всем международным запретам США проводит испытания климатического оружия.

"Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Первыми, мы знаем, они вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются. Причем они это делают по принципу "мы исследования проводим", то есть не как оружие, а как исследование. Исследования – можно, а оружие – нельзя. Они делают специально эти исследования, но применяют в качестве оружия", – заявил Журавлев.

Ранее синоптики предупредили о новых температурных рекордах и заявили, что "зимы будут теплеть".

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