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Общество

11:46

Жителей столицы предупредили о сильном ветре

общество погода

Фото: depositphotos/VBaleha

Ветер с порывами до 17 метров в секунду прогнозируется в столичном регионе. В связи с этим в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 9:00 15 января до 9:00 17 января.

Синоптики отмечают, что в столице установилась погода, характерная для европейской зимы. Существенных осадков на неделе не прогнозируется.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что температура воздуха весной будет на несколько градусов превышать климатическую норму.

По словам специалиста, в январе температура превысит норму на 4–6 градусов, в феврале – на 3–4 градуса. При этом дневная температура будет опускаться ниже минус 5 градусов очень редко. Россиянам не стоит ждать и снегопадов. Самым снежным месяцем станет февраль. В этот период ожидается до 20 миллиметров осадков.

В марте превышение климатической нормы составит 3-4 градуса, в апреле – 1–2 градуса, в мае – 1 градус. Весной температурная аномалия будет плавно сокращаться, уверен Тишковец. Он добавил, что весь снег растает уже в апреле.

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