Специалист рассказала, для чего нужно выключать смартфон на ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалист Роскачества Алеся Боровикова рекомендовала за час до сна отключать телефон или переводить его в ночной режим для снижения нагрузки на глаза. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Если вы используете телефон в постели перед сном, включайте ночной режим в настройках телефона. Эта опция может называться по-разному, она изменяет спектр свечения на более желтый, снижая тем самым нагрузку на глаза", – рассказала эксперт.

Также специалист не рекомендовала оставлять на ночь телефон на зарядке. Это, по ее словам, поможет сохранить срок службы аккумулятора.

"Также не следует оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Пусть лучше он немного разрядится к утру, но зато не будет риска, что это негативно скажется на сроке службы аккумулятора", – заключила Боровикова.

Ранее эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко заявил, что смартфоны с OLED-экранами могут быть опасны для человека. По его словам, из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость и сухость в глазах.

