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Технологии

09:31

Россияне чаще всего применяют цифровые карты в офлайн-магазинах – исследование

технологии финансы

Фото: depositphotos/LDProd

Цифровые карты в период пандемии стали более востребованы среди россиян, но большая часть операций еще приходится на офлайн-магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

По данным аналитиков, доля бесконтактных операций по картам в обычных магазинах составила 57%. На транзакции в Сети, соответственно, пришлось 43%. По числу покупок соотношение разнится больше – 68% на 32% соответственно.

Чаще всего по цифровых картам оплачивали покупки в продуктовых магазинах. Средний чек составил 522 рубля. В топ-3 также вошли рестораны и доставка еды, а также расходы на транспорт и путешествия.

Вместе с тем традиционные пластиковые банковские карты гораздо более востребованы для покупок в классическом ритейле. Так, офлайн-торговые точки получали оплату по таким платежных средствам в 82% случаев, на долю покупок в интернете оставалось только 18%.

В декабре 2020 года сообщалось, что ряд крупнейших банков РФ рассматривает возможность замены до 50% пластиковых карт на цифровые. Эта инициатива отвечает современным экологичным тенденциям, а также соответствует запросам потребителей.

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