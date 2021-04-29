Слуцкий прокомментировал возможное отключение России от платежной системы SWIFT

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Если Россию отключат от платежной системы SWIFT, это будет полноценная экономическая война, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это очень и очень ощутимый шаг. Я не думаю, что Россию отключат от SWIFT, потому что это будет уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости", – сказал он.

Слуцкий считает, что эта полноценная экономическая война не в меньшей степени ударит по партнерам России, которых, как он уточнил, на Западе более чем достаточно.

Он также отметил, что призывы Европарламента по отключению РФ от SWIFT не имеют реальной силы. В любом случае Россия работает над созданием аналогов, заявил он РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, и одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.