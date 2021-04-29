Песков заявил, что при необходимости РФ сможет быстро найти аналоги SWIFT

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Если для России будут введены ограничения, альтернативу международной платежной системе SWIFT удастся найти в короткие сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги или "байпасы", или заменители этой системы будут найдены очень быстро", – сказал представитель Кремля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. Он уточнил, что это не свидетельствует о планах страны уйти в изоляцию.