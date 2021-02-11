В МИД заподозрили Запад в подготовке ограниченных ядерных войн

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) Сергей Рябков заявил, что отсутствие у США готовности подтвердить формулу Михаила Горбачева и Рональда Рейгана про недопустимость ядерной войны наталкивает на подозрение о подготовке с их стороны войн. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков заявил, что США "увлеченно и на публику" обсуждают возможность применения ядерного оружия, добавив, что в России подобные действия не приветствуют и всячески отвергают.

"Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование", – заявил дипломат.

Ранее депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на статью, которая была написана главой Стратегического командования США адмиралом Чарльзом Ричардом о ядерной войне с РФ или Китаем. Парламентарий уверен, что такое заявление Ричарда можно охарактеризовать как "очередной спич для прессы".

Как заметил депутат Госдумы, раньше США могли запугивать советской угрозой, а теперь российской. Все это требовалось, по утверждению Бальбека, для увеличения бюджета министерства обороны Соединенных Штатов.