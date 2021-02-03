В ГД отреагировали на слова американского адмирала о ядерной войне с РФ

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Депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на статью, которая была написана главой Стратегического командования США адмиралом Чарльзом Ричардом. В материале оценивалась вероятность ядерной войны с РФ или Китаем, сообщает RT.

Парламентарий уверен, что такое заявление Ричарда можно охарактеризовать как "очередной спич для прессы".

"И в период пандемии отвлечь население очередными якобы угрозами со стороны России – хороший повод требовать у конгресса денег... Так что ничего не ново в нашем мире", – заявил Бальбек.

Как заметил депутат Госдумы, раньше США могли запугивать советской угрозой, а теперь российской. Все это требовалось, по утверждению Бальбека, для увеличения бюджета министерства обороны Соединенных Штатов.

Ранее СМИ назвали "поле битвы" в случае войны России и США.