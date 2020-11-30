Главы МИД стран НАТО обсудят "наращивание военной мощи Россией"

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Министры иностранных дел стран – участниц Североатлантического альянса обсудят наращивание Россией "военной мощи". Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на встрече в Брюсселе также будет затронута тема подъема Китая и миссии в Афганистане. Он добавил, что также планируется обсудить трансатлантическое сотрудничество и стратегию "НАТО-2030".

"Это взаимная потребность и взаимная польза: Европа нуждается в США и Канаде, наши трансатлантические союзники нуждаются в сильной Европе", – заявил Столтенберг.

Встреча глав МИД альянса запланирована на 1–2 декабря.

В октябре Йенс Столтенберг выступил с заявлением по поводу испытаний российских зенитно-ракетных систем С-400 Турцией. Он объявил, что в НАТО обеспокоены данным процессом.

