СМИ сообщили, что Германия тайно готовится к ядерной войне

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В Германии состоялись секретные учения под названием "Стойкий полдень". В них отрабатывались боевые действия с использованием ядерного оружия, пишет Bild.

Учения прошли на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн – Вестфалия. В них участвовали немецкие ВВС и их союзники по НАТО.

В маневрах задействовали истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

Издание отмечает, что из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, риск начала ядерной войны на сегодня намного выше, чем в последние три десятилетия.

Ранее СМИ сообщили, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии отправились в Карабах. Прибывшие боевики якобы получают до 2 тысяч долларов в месяц.