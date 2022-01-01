Зеленский подтвердил, что 2 января проведет телефонный разговор с Байденом

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Фото: depositphotos/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в воскресенье, 2 января. Об этом он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.
"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины", – написал украинский лидер.
Он добавил, что в ходе разговора с Байденом будут скоординированы общие действия для мира на Украине и безопасности в Европе.
Ранее в ночь с 30 на 31 декабря прошел телефонный разговор Байдена и Владимира Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России. Кроме того, американский лидер пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. На это Путин ответил, что данное условие было ключевым в документах, переданных властям США.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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