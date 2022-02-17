Песков назвал очередным фейком информацию о нападении России на Украину

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Сообщения западных СМИ о намерении России вторгнуться на Украину после 20 февраля являются очередным фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля призвал не верить и не доверять этой информации.

"Мы же с вами слышали много дат в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Издание отметило, что период после 20 февраля достоин особого внимания из-за ряда ключевых событий.