Ситуация у границы РФ может воспламениться в любой момент – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Украине, разворачивающаяся в непосредственной близости от границ с Россией, может в любой момент выйти за грань информационных атак и воспламениться.

"Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сохраняет ответственную позицию и ждет от своих партнеров диалога по гарантиям безопасности.

Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. В настоящее время власти ДНР уточняют информацию о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

