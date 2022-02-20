В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина и Макрона

Фото: ТАСС/Михаил Метцель/POOL

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили в том числе обострение ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

"В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе Парижа. По данным СМИ, она продлилась 1 час 45 минут.

В ходе разговора президент России подчеркнул, что нынешнее обострение внутриукраинского конфликта вызвано провокациями со стороны украинских силовиков, отметили в пресс-службе. По словам Путина, к силовому решению ситуации Киев подталкивают поставки вооружений из стран НАТО. Все это привело к тому, что жителям Донбасса приходится эвакуироваться в Россию, подытожил он.

Кроме того, Путин и Макрон договорились активизировать контакты на уровне политических советников глав государств и внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки", куда входят Россия, Франция, Украина и Германия, с целью поиска новых путей дипломатического решения сложившейся на Украине ситуации. Они, в частности, призваны поспособствовать достижению режима прекращения огня в стране.

Лидеры двух стран также коснулись российских предложений по гарантиям безопасности. Так, Путин призвал Запад серьезно отнестись к данному вопросу на фоне ситуации с Украиной, добавили в пресс-службе.

18 февраля стало известно об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе. Как отмечали главы ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.

В Ростовской области в связи с размещением беженцев был введен режим чрезвычайной ситуации. Для беженцев оборудованы пункты временного размещения со всеми необходимыми удобствами. Позже в Воронежской области по той же причине ввели режим повышенной готовности.

