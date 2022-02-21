Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Запад игнорирует обострение на востоке Украины

Фото: depositphotos/JaneUK
Страны Запада игнорируют обострение ситуации в Донбассе, считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.
Полянский выразил мнение, что подобное положение дел может подтолкнуть украинские власти к нападению на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
"Такое поощрение очень рискованно. И весьма вероятно, что у некоторых людей на Украине будет соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории", – подчеркнул дипломат.
Он добавил, что последствия подобного нападения окажутся непредсказуемыми.
Ранее ополченцы Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны.
До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.
Позднее власти ДНР и ЛНР не раз сообщали о множественных обстрелах своих территорий с позиций ВСУ. В результате власти Донецкой Народной Республики организовали массовый централизованный выезд населения в РФ с 18 февраля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отмечал, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жизни и здоровью граждан будет угрожать опасность в случае обстрелов населенных пунктов с украинской стороны.
С таким же заявлением позднее выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
В Ростовской области организовали пункты временного размещения беженцев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: