Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Запад игнорирует обострение на востоке Украины

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Страны Запада игнорируют обострение ситуации в Донбассе, считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Полянский выразил мнение, что подобное положение дел может подтолкнуть украинские власти к нападению на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

"Такое поощрение очень рискованно. И весьма вероятно, что у некоторых людей на Украине будет соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что последствия подобного нападения окажутся непредсказуемыми.

Ранее ополченцы Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны.

До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

Позднее власти ДНР и ЛНР не раз сообщали о множественных обстрелах своих территорий с позиций ВСУ. В результате власти Донецкой Народной Республики организовали массовый централизованный выезд населения в РФ с 18 февраля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отмечал, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жизни и здоровью граждан будет угрожать опасность в случае обстрелов населенных пунктов с украинской стороны.

С таким же заявлением позднее выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.