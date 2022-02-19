Захарова назвала циничным заявление Зеленского об обстрелах в Донбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстрелах в Донбассе бездушные и циничные. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что специальная миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил.

"Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь он могли бы обвинить свое правительство во лжи", – заключила Захарова.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. По данным следствия, все произошло между 05:00 и 06:00 19 февраля. В результате никто из мирных жителей не пострадал. После разминирования участка следователи приступили к осмотру места происшествия.

