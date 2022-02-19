Захарова заявила, что РФ передаст ФРГ данные о захоронениях в Донбассе после слов Шольца

Фото: facebook.com/olafscholz

Россия передаст Германии депешу с материалами о массовых захоронениях в Донбассе в ответ на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал нелепыми заявления о геноциде в регионе. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что эти материалы были направлены в Вашингтон. При этом Захарова добавила, что Россия не может публиковать такие данные, так как любая платформа их заблокирует.

"Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все", – написала официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

Ранее Шольц назвал заявления о геноциде в Донбассе нелепыми. Так он охарактеризовал аргументы Путина.

В МИД РФ же подчеркнули, что над вопросами геноцида не стоит смеяться немецким руководителям. В министерстве напомнили об историческом опыте Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии.

