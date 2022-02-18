Посол РФ заявил, что власти США цинично отвергают геноцид русских в Донбассе

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Власти США цинично отвергают геноцид русских в Донбассе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщается в официальном аккаунте дипведомства в Facebook.

Как указал Антонов, данная позиция вызывает у властей России возмущение и негодование.

"Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком? В одном ряду с этими зверствами – трагедия в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными", – утверждается в публикации.

По мнению Антонова, утверждения властей США о высшей ценности прав человека теряют свою силу. Дипломат выразил мнение, что главной геополитической целью Штатов является отодвигание России дальше на Восток.

"Поэтому американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой", – утверждает Антонов.

Посол напомнил, что на Украине проживают миллионы русских людей. Он подчеркнул, что их интересы должны быть обеспечены и защищены.

"В этом залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности", – подытожил Антонов.

Ранее российский президент после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем охарактеризовал происходящее в Донбассе. По мнению Владимира Путина, в регионе имеет место геноцид.

В ответ официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что заявления российского президента о геноциде в Донбассе не имеют под собой оснований.

До этого депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

