В Госдепе назвали безосновательным заявление Путина о геноциде в Донбассе

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Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс счет безосновательным заявление Владимира Путина о геноциде в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе", – отметил Прайс.

Ранее российский президент после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем охарактеризовал происходящее в Донбассе. По мнению Путина, в регионе имеет место геноцид.

До этого депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.