Ефимов заявил о росте объема индивидуального жилищного строительства на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве объемы индивидуального жилищного строительства выросли на 36,5% за девять месяцев этого года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что с января по сентябрь в городе построили 711,2 тысячи квадратных метров жилья.

"В жилой застройке доля ИЖС составила 15% и увеличилась за год на 4,8%", – подчеркнул Ефимов.

В 2021 году на тысячу человек в Москве было построено 57,3 квадратных метра частного жилья. Это на 44% превышает показатели 2020 года.

При этом основная часть объектов ИЖС строится в ТиНАО, где за девять месяцев ввели 680,4 тысячи квадратных метров жилья. Увеличению строительства в округе способствует программа по развитию района, благодаря чему там строят новые дороги, прокладывают инженерные коммуникации, а также развивают потребительскую и социальную инфраструктуру.

Ранее Ефимов рассказал, что оборот столичных предприятий торговли и услуг в январе – октябре 2022 года вырос на 21,6% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Спад сохраняется в торговле автотранспортными средствами. За 10 месяцев 2022 года обороты снизились на 28,4% и составили 775 миллиардов рублей.



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