Оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос на 21,6% за январь – октябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что оборот столичный предприятий торговли и услуг в январе – октябре 2022 года вырос на 21,6% больше, чем в аналогичный период 2021 года.

"За 10 месяцев 2022 года выручка предприятий сферы торговли составила 6,3 триллиона рублей, что почти на 22% больше, чем за тот же период 2021 года. Одним из главных драйверов роста стало повышение на 43,8% – до 4,4 триллиона рублей – объемов продаж в непродовольственном секторе, в том числе в онлайн-сегменте", – заявил специалист.

По словам Ефимова, спад сохраняется в торговле автотранспортными средствами. За 10 месяцев 2022 года обороты снизились на 28,4% и составили 775 миллиардов рублей.

Наиболее существенный прирост зафиксирован у организаций культуры, досуга и спорта. Оборот в этих сферах достиг 306 миллиардов рублей (плюс 57,1%). В гостиничном и туристическом бизнесе выручка достигла 634 миллиарда рублей (плюс 30,1%).

В октябре сообщалось, что с марта 2022 года в Москве действует набор антикризисных мер поддержки бизнеса. Помощь в имущественно-земельной сфере получили пости 1,4 тысячи предпринимателей.

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