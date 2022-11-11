Минпромторг России изучает возможность расширения механизма промышленной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минпромторг России рассматривает возможность расширения механизма льготной промышленной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

В частности, ведомство изучает возможность увеличения максимального лимита кредитования на строительство площадей до 2 миллиардов рублей, а также на капитальный ремонт и реконструкцию – до 1,5 миллиарда рублей.

"Наиболее актуальный запрос по промышленной ипотеке сейчас – расширение данного механизма на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт площадей с увеличением максимального лимита кредитования", – цитирует Мантурова ТАСС.

По его словам, с такими просьбами обращались и кредитные организации, и регионы. В связи с этим Минпромторг разработал проект постановления правительства. Мантуров уточнил, что в данный момент его согласуют с заинтересованными ведомствами.

"Предварительные параметры расширения – до 2 миллиардов рублей на строительство и до 1,5 миллиарда рублей – на капитальный ремонт и реконструкцию с увеличением срока кредита до 10 лет", – подчеркнул вице-премьер.

На сегодняшний день заявки на участие в реализации механизма промышленной ипотеки подали 15 кредитных организаций с кредитным портфелем более 60 миллиардов рублей для порядка 500 заемщиков, добавил Мантуров.

Программу промышленной ипотеки запустили в РФ в сентябре 2022 года с целью предоставить предприятиям льготные кредиты на покупку недвижимости для промышленного производства. Кредиты будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке. Максимальная величина кредита – до 500 миллионов рублей.

Ранее Мантуров заявил, что военных, пенсионеров и специалистов правоохранительных органов включат в список граждан, которым предоставляется возможность участвовать в программе льготного автокредитования. По его словам, перечень будет расширен в 2022 году, для этого требуется доработать соответствующие нормативные акты.

Военные и пенсионеры смогут получить льготный автокредит в 2022 году

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