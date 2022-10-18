Больше 1,2 млн кредиток выдали в РФ в сентябре

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1,26 миллиона новых кредитных карт выдали в России в сентябре текущего года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Отмечается, что этот показатель ниже августовского на 7,7%, но выше аналогичного прошлогоднего – на 11,6%. Наибольшее число новых кредиток в предыдущем месяце выдали в Москве (почти 94 тысячи), Подмосковье (около 68 тысяч), Санкт-Петербурге (50,7 тысячи). Однако в общем выдача карт упала во всех регионах, сильнее всего – в Хабаровском крае (на 12,3%), Тульской области (на 12,2%), Алтайском крае (на 10,5%).

В целом, по словам экспертов, этот сегмент кредитования постепенно восстанавливается после падения в марте. Это объясняют, с одной стороны, эффектом низкой базы, а с другой – снижением ключевой, а затем и рыночных ставок.

Ранее эксперт по недвижимости высказался относительно ситуации на рынке ипотечного кредитования в РФ. Он уверен, что по итогам текущего года продажи на вторичном рынке жилья упадут на треть. Это связано в том числе с высокой ипотечной ставкой.



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