В Москве открылась регистрация на программу подготовки инженеров

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Регистрация на программу подготовки инженеров в сфере аддитивных технологий началась в "Московской технической школе". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, обучающий курс разработали совместно с МГТУ имени Н. Э. Баумана. Программа отвечает запросам компаний, а обучение доступно по направлениям "Контроль качества аддитивного производства в машиностроении", "Лазерные аддитивные технологии" и "Литьевые аддитивные технологии".

Так, на курсе "Контроль качества аддитивного производства в машиностроении" инженеров научат использовать типовые методы контроля качества изделий. В рамках программы "Лазерные аддитивные технологии" участникам расскажут о современных технологиях и тенденциях 3D-печати, а на курсе "Литьевые аддитивные технологии" инженеры смогут получить навыки для разработки и изготовления изделий любой сложности.

"Подключение мэрии Москвы к решению кадрового голода уже дало положительный эффект. Сформированные "Московской технической школой" курсы повышения квалификации на базе передовых технологий производства и обучения, разработанных в МГТУ имени Н. Э. Баумана, позволят подготовить высококвалифицированных технологов и конструкторов для ведущих предприятий города", – отметил декан факультета машиностроительных технологий МГТУ имени Н. Э. Баумана Алексей Игнатов.

В "Московской технической школе" планируют открыть в общей сложности восемь направлений.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприятия Москвы с января по октябрь увеличили объем промышленного производства на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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