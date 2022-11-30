Московские компании увеличили объем промышленного производства на 8,9%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские предприятия в период с января по октябрь этого года нарастили объем промышленного производства на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В условиях экономического давления столичные предприятия наладили стабильную работу и увеличили объем производства товаров. По итогам 10 месяцев этого года московские промышленники выпустили на 8,9% больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года", – сказал он.

По словам заммэра, такому результату поспособствовал прогресс обрабатывающих предприятий, которые за 10 месяцев увеличили объем производства на 10,8%. Кроме того, развитию промышленного производства способствует антикризисная помощь городских властей – предприятия имеют право на получение льготных инвестиционных кредитов по ставке 3% годовых, а также более 20 мер системной поддержки.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что одними из лидеров роста объема промышленного производства остаются изготовители одежды. По его словам, в настоящее время в городе работают свыше 200 компаний легкой промышленности.

"В текущей ситуации, когда иностранные бренды освободили рынок, столичные предприятия получили возможность расширить ассортимент и увеличить производственные мощности. Кроме этого, по итогам 10 месяцев в столице увеличилось производство продуктов питания, медоборудования и прочих важных для жизнедеятельности товаров", – заключил Овчинский.

Ранее Ефимов сообщил, что за 9 месяцев 2022 года столичные предприятия по производству продуктов питания поставили продукции более чем на 405 миллиардов рублей. Доля отгруженной молочной продукции составила 44 миллиарда рублей, напитков – 53 миллиарда рублей. В настоящее время в Москве работает более 200 предприятий пищевой промышленности.

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