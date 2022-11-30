Столичная компания начала поставки компактных фрезерных станков для металлообработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московское предприятие Beaver Technology начало поставки компактных фрезерных станков для металлообработки собственной разработки в рамках коммерческих заказов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Запуск серийного производства состоялся в этом году, сейчас начались первые поставки", – приводят слова Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Станок может быть использован в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и других отраслях. Более чем на 70% он состоит из отечественных материалов. Устройство также предназначено для взаимодействия с труднообрабатываемыми материалами.

Стоимость станка на 30–50% ниже зарубежных аналогов. На производстве планируют выпускать несколько сотен упаковок в год.

Ранее стало известно, что столичные предприятия неэнергетического сектора в период с января по сентябрь 2022 года увеличили оборот на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Объем чистой прибыли предприятий указанного сектора составил 3,8 триллиона рублей.

Большую часть выручки составили крупные и средние компании.



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