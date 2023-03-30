В РФ могут внести основы программирования БПЛА в школьный курс информатики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и предложил внести основы программирования и управления беспилотными летательными аппаратами в школьный курс информатики. Об этом сообщает RT.

По его словам, развитие технологий формирует современное образование и предоставляет детям соответствующие знания и навыки. Парламентарий подчеркнул, что в последнее время более популярными становятся дроны. Их задействуют в аэрофотосъемке, геодезии и мониторинге объектов.

Сухарев также обратил внимание на то, что во времена спецоперации оператор БПЛА является актуальной профессией.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть целесообразность включения основ программирования, управления и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в школьный курс предмета информатики", – указал депутат.

До этого исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков сообщил, что в России разработали телеуправляемый подводный дрон "Скат", который предназначен для разведки, разминирования и проведения мониторинга. По его словам, при создании аппарата использовались авиационные технологии. В частности, полетный контроллер позволит оператору более эффективно управлять дроном с земли.

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