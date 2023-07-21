Собянин: "Руднево" станет крупнейшим промышленным технопарком России

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

"Руднево" станет крупнейшим промышленным парком России, заявил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Сегодня в "Руднево" работает около 3 тысяч человек, в перспективе от 15 до 20 тысяч. <...> Сегодня там около 150 тысяч корпусов действующих, за 2 года мы создадим еще 100-тысячный корпус. Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны", – сказал Собянин.

По его словам, еще несколько лет назад на месте "Руднево" располагалась свалка промышленного мусора.

При этом Собянин указал, что на данный момент в индустриальном парке развиваются направления беспилотного транспорта и беспилотных летательных аппаратов. В частности, в рамках программы уже строят вертолет-беспилотник, отметил он.

Кроме того, "Объединенная авиастроительная компания" также строит корпус на территории "Руднево". Как рассказал Собянин, там будут производить детали для российского пассажирского самолета МС-21.

Вместе с тем Собянин заверил, что производство индустриального парка является экологичным, а рабочие места – высокооплачиваемыми.

Ранее московская компания "Аэромакс" представила первый российский водородный БПЛА. Производство осуществлялось на базе индустриального "Руднево". Испытания беспилотника SH-750 планируется завершить в следующем году.

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