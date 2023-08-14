Новую зону отдыха обустроили в Тимирязевском районе вместо платной парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории бывшей платной парковки в Тимирязевском районе Москвы сделали зону отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Специалисты установили, что автостоянка в Локомотивном проезде была в ненадлежащем состоянии и имела низкую заполняемость.

"Кроме того, данная парковка изначально планировалась как временная, поэтому договор аренды с пользователем прекратили. Сейчас участок общей площадью 962 квадратных метров расчистили, засеяли на нем газоны, посадили деревья и кустарники", – отметила пресс-служба.

Согласно информации, Госинспекция начала выводить платные парковки, которые стали нецелесообразными. В дальнейшем их обустроят под общественные пространства.

Ранее стало известно, что на проспекте Буденного в столичном районе Соколиная Гора построят моторостроительный комплекс. Предполагается, что он станет одним из крупнейших центров двигателестроения в РФ. Площадь предприятия составит 77 тысяч квадратных метров, там организуют порядка 13 тысяч новых рабочих мест.

До этого сообщалось, что до конца этого года завершится строительство здания волейбольной школы "Ника" на Волжском бульваре. Готовность объекта оценивается в 90%. Сейчас активно идет благоустройство прилегающей территории.

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