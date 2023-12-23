Собянин рассказал, как для москвичей создают рабочие места рядом с домом

Фото: Максим Денисов/портал мэра и правительства Москвы/

Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса. Эти проекты будут реализованы в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, в настоящий момент уже одобрены планы строительства нескольких объектов в Москве. Так, в Молжаниновском районе на Ленинградском шоссе возведут логистический парк, где будут работать около 150 человек.

В Обручевском и Нагатинском районе будут построены офисные комплексы, где будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест.

В районе Богородское будет построен торговый центр, где смогут работать свыше 870 человек.

Собянин подчеркнул, что программа по стимулированию создания рабочих мест дает возможность получить льготы инвесторам, которые одновременно со строительством жилья создают и новые рабочие места. В свою очередь, город получает сбалансированную застройку.

Ранее стало известно, что инвесторы возведут в Москве 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. С 2020 года столица подписала более 60 соглашений в рамках данного проекта.