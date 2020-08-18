"Барселона" официально заявила об увольнении главного тренера

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Футбольный клуб "Барселона" официально объявил об увольнении главного тренера команды.

Так, Кике Сетьена покинул пост наставника каталонского клуба. Об этом информирует официальный сайт "Барселоны".

"Спасибо, Кике, и желаем всего наилучшего", – написала пресс-служба команды.

Отмечается, что имя нового главного тренера "Барселоны" будет названо в ближайшие дни. Среди основных претендентов на пост – Рональд Куман, Маурисио Почеттино и экс-футболист команды Хави.

Накануне об отставке главного тренера заявил президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу.

Ранее "Барселона" разгромно уступила "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 2:8 в пользу немецкой команды. Отмечалось, что "Барселона" пропустила 8 голов в одной встрече впервые с 1946 года.