"Барселона" разгромно проиграла "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: Peter Schatz/Pool/TASS
Испанская "Барселона" проиграла немецкой "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:8 в пользу немецкой команды.
За "Баварию" дважды забил Томас Мюллер и Фелипе Коутиньо, голами также отличились Иван Перишич, Серж Гнабри, Йозуа Киммих и Роберт Левандовски.
В составе "Барселоны" забил форвард Луис Суарес. Еще один гол произошел после срезки защитника "Баварии" Давида Алабы.
В полуфинале "Бавария" сыграет либо с "Манчестер Сити", либо с "Лионом". Победитель этой пары определиться в субботу, 15 августа.
Накануне немецкий футбольный клуб "Лейпциг" победил испанскую команду "Атлетико" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 запланирован на 23 августа.
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