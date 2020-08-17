Главный тренер "Барселоны" покинет свой пост

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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен покинет свой пост. Об этом пишет РИА Новости.

Об отставке главного тренера заявил президент испанского клуба Жозеп Мария Бартомеу.

По мнению журналиста The Guardian Фабрицио Романо, главными претендентами на пост нового наставника каталонской команды являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и экс-футболист команды Хави.

Добавляется, что Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года.

Ранее "Барселона" разгромно уступила "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 2:8 в пользу немецкой команды. Отмечалось, что "Барселона" пропустила 8 голов в одной встрече впервые с 1946 года.