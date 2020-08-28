Отец Лионеля Месси рассказал о будущем сына

Фото: ТАСС/Emilio Morenatti/AP
Хорхе Месси, отец футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, рассказал о будущем сына, сообщает L'Equipe.
В телефонном разговоре со спортивным директором "Пари Сен-Жермен" он отметил, что трансфер в "Манчестер Сити" уже обговорен, так что футболист точно не перейдет во французский клуб. ПСЖ выразил готовность активнее включиться в борьбу за форварда.
Ранее сообщалось, что футболист решил покинуть "Барселону" из-за дружбы с другим форвардом каталонского клуба Луисом Суаресом, которому руководство предложило искать новую команду.
Решение отказаться от услуг Суареса было принято после назначения новым главным тренером "Барселоны" Рональда Кумана. Он же сообщил Месси, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.
Также появилась информация о том, что "Манчестер Сити" готов заплатить испанской "Барселоне" 200 миллионов евро за аргентинского нападающего.
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