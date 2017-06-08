Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 18:04

Марио Фернандес получил право выступать за сборную России по футболу

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил право играть за сборную России по футболу, сообщает ТАСС.

Как рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев, спортсмен до этого входил в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций. Выступить на турнире он не сможет, поскольку получил травму.

Во вторник, 6 июня исполнилось ровно пять лет, с тех пор, как футболист проживает в России, и разрешение на игру в нацсборной России ему выдано автоматически.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, он получил российское гражданство летом 2016 года. Спортивное гражданство футболист приобрел после того, как прожил в стране пять лет, поскольку у него нет родственников на территории РФ.

