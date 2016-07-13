Бразильский защитник ЦСКА получил российское гражданство

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал 13 июля Владимир Путин, сам документ размещен на официальном портале правовой информации.

Футболист подал пакет документов на получение российского гражданства еще 7 марта. Он объяснил свое желание тем, что ему хочется выступать за сборную России.

В активе Фернандеса есть товарищеский матч в составе сборной Бразилии, но в официальных поединках этот защитник еще не выступал за национальную команду. Это означает, что он может выступать за сборную России.

25 мая Путин предоставил гражданство футболисту Роману Нойштедтеру, ранее вызванному в сборную России.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался от гражданства Германии. За свою карьеру Нойштедтер выступал только за немецкие клубы: "Майнц", "Боруссию Менхенгладбах" и "Шальке".

А первым в этом году натурализованным игроком в сборной России стал Маринато Гильерме. Однако вратарь московского "Локомотива" получал российский паспорт и оформлял все документы на общих основаниях.