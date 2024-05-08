Всероссийская акция "Гудок Победы" пройдет 9 мая

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Всероссийская акция "Гудок Победы" пройдет в память о событиях Великой Отечественной войны в 12:00 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

Паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок.

"Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прямая трансляция парада Победы на Красной площади будет транслироваться на всех медиаэкранах в столичном транспорте 9 мая. Всего будут задействованы 34 тысячи медиаэкранов в поездах метро, трамваях, автобусах и электробусах. В этот же день традиционно покажут фильм "Офицеры" 1971 года с субтитрами, а также проведут специальный праздничный эфир.

До этого на Арбатско-Покровской линии метро запустили новый тематический поезд, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый вагон состава рассказывает о героических событиях и людях тех лет.

