Россия сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Мальтой на стадионе "Спартака"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Домашний матч сборной России по футболу в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится 7 сентября, ее начало намечено на 21:45 по московскому времени.

"Отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты примет "Открытие Банк Арена". Наши парни сыграют на стадионе "Спартака" впервые за четыре года", – говорится в сообщении.

Первоначально планировалось, что игра пройдет в Волгограде, однако 31 июля РФС принял решение перенести матч в Москву из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее РФС обратился к руководству Российской Премьер-лиги с просьбой рассмотреть вопрос о переносе шестого тура РПЛ. Это связано с участием футболистов российской сборной в отборочных матчах чемпионата мира.

До этого с аналогичной просьбой обратился к российским клубам главный тренер сборной России Валерий Карпин. По его словам, это позволит игрокам подготовиться к международным матчам.