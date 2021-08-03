РФС обратился с просьбой перенести 6-й тур РПЛ

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Российский футбольный союз обратился к руководству Российской премьер-лиги с просьбой рассмотреть вопрос о переносе шестого тура РПЛ. Это связано с участием футболистов российской сборной в отборочных матчах чемпионата мира, сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.

"РФС обратился в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе шестого тура чемпионата России", – сообщили в футбольном союзе.

Ранее с подобной просьбой обратился к российским клубам главный тренер сборной России Валерий Карпин. По его словам, это позволит игрокам подготовиться к международным матчам.

Уточняется, что матчи шестого тура РПЛ должны состояться в период с 28 по 29 августа. Между тем уже 1 сентября россияне в отборочных к чемпионату мира 2022 года встретятся дома с командой Хорватии, 4 сентября – со сборной Кипра, на местном стадионе, а 7 сентября – снова дома с командой Мальты.

