На отборочный матч ЧМ-2022 Россия – Хорватия допустят не более 3 тысяч человек

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии допустят не более трех тысяч человек.

"Понятно, что мы продадим быстро эти билеты. В понедельник-вторник начнем продавать. Времени немного, но мы надеемся, что ситуация поменяется. Во всяком случае будет столько, сколько разрешат", – цитирует его РИА Новости.

Российская сборная сыграет с хорватами 1 сентября в рамках отбора на ЧМ-2022 в Москве. 4 сентября подопечные Карпина встретятся с командой Кипра в Никосии, а 7 сентября – с представителями Мальты в Москве.

Ранее стало известно, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Всего на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2020 вызван 31 игрок. Так, заявлены вратари Маринато Гилерме (ФК "Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов").

На позицию защитника вызваны Игорь Дивеев и Марио Фернандес (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев ("Зенит"), Георгия Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи") и Федор Кудряшов ("Антальяспор").

В заявке также числятся игроки Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев ("Зенит"), Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин и Арсен Захарян, Денис Макаров ("Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар") и Денис Черышев ("Валенсия"). Они заявлены на позицию полузащитника.

На позиции нападающего в списке находятся Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин ("Динамо").