Полузащитник ЦСКА Ахметов заменит Головина в сборной РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В сборную России был вызван полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Ахметов заменит полузащитника "Монако" Александра Головина. Решение было принято после получения футболистом травмы в матче 9-го тура чемпионата Франции.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на матчи отбора на ЧМ-2022, которые пройдут в октябре. Всего в итоговый список вошли 26 спортсменов.

Первая встреча российской сборной состоится с командой из Словакии 8 октября, вторая – 11 октября со Словенией.

