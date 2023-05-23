14:23Спорт
Правительство Камеруна запретило своим футболистам провести товарищеский матч с Россией
Фото: ТАСС/EPA/Ali Haider
Товарищеский матч сборной Камеруна с командой из России отменен по решению правительства африканской страны. Об этом информирует сайт "Спорт-Экспресс".
По данным СМИ, правительство Камеруна запретило своей команде играть с представителями России. Игра должна была пройти 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".
Сборная Камеруна участвовала в чемпионате мира по футболу в Катаре. Они заняли третье место в своей группе. Отмечается, что за африканскую команду играет спортсмен с российским паспортом Гаэль Ондуа.
Ранее сообщалось, что финальная игра Кубка России по футболу пройдет на столичном стадионе "Лужники". В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, что во время составления билетной программы будет обеспечена максимальная коммерческая вместимость в соответствии с запросами болельщиков. Финал Кубка России сезона-2022/23 пройдет 11 июня.
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