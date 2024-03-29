Столичные школьники изучат документы известных общественных деятелей в Главархиве

Фото: Главархив Москвы

Учащиеся школ и колледжей Москвы в рамках пятого потока архивного проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" изучают документы известных историков, общественных деятелей и меценатов, которые учились и преподавали в Императорском Московском университете, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Данный поток станет заключительным в текущем году, а в мае пройдет церемония награждения всех участников проекта.

Она отметила, что за время проведения всех этапов работы учащиеся изучили свыше 1,1 тысячи документов известных личностей, связанных с Императорским Московским университетом. Они не просто их читали и рассматривали, но и помогли архивистам признать эти материалы уникальными. Так, благодаря коллективной работе учащихся и специалистов Главархива по результатам последнего потока уникальными стали студенческие документы Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Федора Тютчева и Константина Бальмонта, добавила Ракова.

В марте школьники и студенты колледжей будут изучать документы философа Василия Розанова, который первый в стране перевел "Метафизику" Аристотеля, историка Василия Ключевского, философа Павла Флоренского и мецената Саввы Морозова, на чьи средства был открыт Московский Художественный театр, и других.

Отмечается, что проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" открыл Главархив в начале сентября 2023 года вместе с московским департаментом образования и науки на базе Московского центра воспитательных практик. Свыше 50 столичных школьников и студентов стали финалистами проекта и смогли изучить документы в архиве. Всего заявки на участие прислали более тысячи человек.

В рамках проекта каждая группа учащихся оценила значимость исторических документов, проанализировала их информативность и исследовала периоды создания. В конце каждого этапа участники защищали свои проекты и объясняли, почему эти материалы должны признать уникальными. Тезисы из докладов учащихся позже используют архивисты для включения документов в список уникальных.

Ранее сообщалось, что столичный Главархив открыл онлайн-выставку к 90-летию со дня рождения советского космонавта Юрия Гагарина. Экспозиция разделена на тематические разделы "Полет" и "Память". В первом блоке представлены исторические снимки, а во втором – примеры увековечивания памяти Гагарина в Москве.