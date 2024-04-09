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Новости

Новости

09 апреля, 19:00

Город

"Мой район". Проект "Покажи Москву!". Таганский район

"Мой район". Проект "Покажи Москву!". Таганский район

Новости часа: в Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Собянин: в Крылатском откроют площадку ботсада Сеченовского университета

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Новости часа: Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД

В столичных учебных заведениях рассказали об использовании сервисов МЭШ

Новости часа: сервисы "Московской электронной школы" внедрят в 20 регионах России

"Техно": трек "Москва будущего" будет проходить в столице до 12 апреля

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Москве

Собянин: в этом году в музее-заповеднике "Коломенское" начнется благоустройство

Москва – не только один из самых красивых городов в мире, но и город высокой культуры. А чтобы убедиться в этом, можно отправиться на интересную экскурсию по столице.

Многие познавательные прогулки по Москве проводятся бесплатно. Кроме того, в открытом доступе на городских порталах и в телеграм-ботах есть аудиогиды и онлайн-путеводители.

Подробности – в программе "Мой район".

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Программа: Мой район
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