09 апреля, 19:00Город
"Мой район". Проект "Покажи Москву!". Таганский район
Москва – не только один из самых красивых городов в мире, но и город высокой культуры. А чтобы убедиться в этом, можно отправиться на интересную экскурсию по столице.
Многие познавательные прогулки по Москве проводятся бесплатно. Кроме того, в открытом доступе на городских порталах и в телеграм-ботах есть аудиогиды и онлайн-путеводители.
Подробности – в программе "Мой район".
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