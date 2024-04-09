"Мой район". Проект "Покажи Москву!". Таганский район

Москва – не только один из самых красивых городов в мире, но и город высокой культуры. А чтобы убедиться в этом, можно отправиться на интересную экскурсию по столице.

Многие познавательные прогулки по Москве проводятся бесплатно. Кроме того, в открытом доступе на городских порталах и в телеграм-ботах есть аудиогиды и онлайн-путеводители.

Подробности – в программе "Мой район".