Собянин: в Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая площадка Ботанического сада Сеченовского университета появится в столичном районе Крылатское. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В природно-исторический парк "Москворецкий" перенесут более 1 тысячи лекарственных растений из коллекции учебного заведения, которая на сегодняшний день располагается на Шелепихинской набережной, подчеркнул он.

По словам мэра, на новом участке построят и некапитальный учебно-лабораторный корпус. Все работы завершатся в этом году.

Ранее сообщалось, что жители столицы дадут имена скверам в районах Северное Медведково и Басманном, а также Проектируемому проезду № 6639 в районе Проспект Вернадского через голосование в проекте "Активный гражданин".

Так, для сквера, расположенного в Северном Медведкове на пересечении Широкой и Полярной улиц, подготовили три варианта, связанных с освоением Арктики, – "Усть-Цилемский сквер", "Гукерский сквер", "Североземельный сквер".

До этого Сергей Собянин рассказал, что к проекту присоединились почти 7 миллионов человек. Он отметил, что благодаря проекту в 10 тысячах московских дворов высадили более одного миллиона деревьев и кустарников.

