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Новости

16 апреля, 11:45

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Более 40 тыс столичных семей воспользовались услугами грузчиков для переезда по реновации

Более 40 тыс столичных семей воспользовались услугами грузчиков для переезда по реновации

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Свыше 40 тысяч семей воспользовались грузовыми услугами при переезде по реновации. Треть заявлений подали онлайн с помощью профильного сервиса на портале мэра и правительства Москвы.

Транспорт и грузчиков предоставляют бесплатно, отметили в департаменте градостроительной политики. Всего с момента старта программы реновации в Москве новоселье отпраздновали более 54 тысяч семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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