16 апреля, 11:45Город
Более 40 тыс столичных семей воспользовались услугами грузчиков для переезда по реновации
Свыше 40 тысяч семей воспользовались грузовыми услугами при переезде по реновации. Треть заявлений подали онлайн с помощью профильного сервиса на портале мэра и правительства Москвы.
Транспорт и грузчиков предоставляют бесплатно, отметили в департаменте градостроительной политики. Всего с момента старта программы реновации в Москве новоселье отпраздновали более 54 тысяч семей.
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