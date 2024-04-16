Более 40 тыс столичных семей воспользовались услугами грузчиков для переезда по реновации

Свыше 40 тысяч семей воспользовались грузовыми услугами при переезде по реновации. Треть заявлений подали онлайн с помощью профильного сервиса на портале мэра и правительства Москвы.

Транспорт и грузчиков предоставляют бесплатно, отметили в департаменте градостроительной политики. Всего с момента старта программы реновации в Москве новоселье отпраздновали более 54 тысяч семей.

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